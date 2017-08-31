Долгополов о подозрениях в договорном матче: Эта история больше похожа на цирк

Украинский теннисист, первая ракетка страны Александр Долгополов ответил на вопрос о своем участии в якобы договорном матче, а также расследовании TIU.

"Хотите мой честный ответ? Плевать я хотел, если честно, потому что это все похоже цирк. Я читал эту статью, в которой автор опирался на статистику моих брейкпоинтов. Вы серьезно? Вы смотрите на статистику и говорите, что это был договорный матч, потому что существует этот рынок ставок. Я даже не хочу это обсуждать", - сказал Александр Долгополов во время пресс-конференции в Нью-Йорке, передает btu.org.ua.

"Со мной связывался анти-коррупционный комитет (TIU), я уважаю их работу, они получили от меня всю необходимую информацию. В конце концов, я ни во что не вовлечен. Но в итоге эти ребята все равно пишут подобный бред. Для меня, если вы пишите подобные вещи до самого расследования, это выглядит как полная глупость", - отметил Долгополов.

Читайте также"Организатор" хоккейного "договорняка" на ЧМ-2017 Лазаренко: Я знаю, кто меня "назначил" организатором преступной группы"Пытались ли меня вовлечь в договорные матчи? Не особо, у меня не так много друзей в социальных сетях. Если ты слишком часто раздаешь свой номер телефона, то такое может случиться, но я таких случаев даже не припоминаю. Каждый раз, когда я захожу на свою страницу, то удаляю сообщений 10, потому что кто-то угрожает или пишет что-то в этом духе в адрес моей семьи".

Однако такого ответа журналистам показалось недостаточно, и на пресс-конференции вновь вернулись к этой теме.

"Я пришел сюда после пятисетового матча, а вы все спрашиваете меня о ставках. Можете спросить что-то нормальное? Не хочу я отвечать на эти глупые вопросы. Я старался как мог в том поединке, да, мне не удалось показать свою лучшую игру. Физически я был слаб, я просто терял сознание в том матче, меня совсем не радовало мое состояние. Вы сказки пишете или новости?"

Долгополов добавил, что сотрудничает со следователями, ведущими дело о "договорняке".

"Я уверен, что TIU проведет справедливое расследование. Они получили довольно личные сведения и, думаю, если вы что-то такое сделали, то они смогут это найти. Я предоставил им всю информацию, у них больше не было ко мне вопросов и тема была закрыта. Я слышал новости, что три матча с Уимблдона попали под подозрение, но мы читаем об этом постоянно, хотя пока не видим, чтобы кого-то поймали или отстранили. Мне кажется, в TIU работают довольно серьезные люди, они ответственно относятся к делу. Я разговаривал с ними несколько раз. Они получают много сведений и это просто странно, что в итоге они ничего не находят".

Как сообщал УНИАН, подразделение организации Tennis Integrity Unit, занимающееся борьбой с возможными договорными матчами в теннисе, объявило о начале расследования поединка, который состоялся в середине августа на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. Речь идет о матче между Долгополовым и бразильяцем Монтейро, в котором украинец неожиданно уступил.