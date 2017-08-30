Свитолина и Долгополов выиграли матчи первого круга теннисного US Open

В Нью-Йорке завершились матчи первого круга Открытого чемпионата США по теннису, где свои матчи выиграли Элина Свитолина и Александр Долгополов, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина продолжала свой матч с Катериной Синяковой из Чехии, прерванный накануне при счете 6:0, 6:6 (2:1 на тай-брейке) и проиграла вторую партию в дополнительном гейме со счетом 6:7. В решающей партии Синякова выиграла два первых гейма (0:2), но затем сумела выровнять игру (3:3) и выиграла три гейма подряд в концовке - 6:0, 6:7, 6:3.

В свою очередь, Долгополов провел очень трудный и упорный матч с Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Украинец проиграл первую партию, выиграл две последующие, проиграл четвертую и был сильнее соперника в решающем пятом сете - 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3. Матч продолжался два с половиной часа.

Позже, в ночь на четверг свой матч сыграет Екатерина Козлова уже в рамках второго круга соревнований.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США по теннису в нынешнем году проходит с 28 августа по 10 сентября.