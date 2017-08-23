Три из четырех украинских теннисистов вышли во второй раунд квалификации US Open

В Нью-Йорке завершились матчи первого дня квалификационного турнира Открытого чемпионата США по теннису с участием украинских теннисистов, сообщает официальный сайт соревнований.

Три из четырех представителей нашей страны продолжают борьбу в турнире.

Сергей Стаховский, с легкостью обыграл Алексея Ватутина из Росии - 6:2, 6:1.

Ангелина Калинина также обыграла россиянку Ксению Лыкину в трех партиях со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

В свою очередь, Катерина Бондаренко, отдала своей сопернице Сильвии Солер-Эспиносе из Испании всего четыре гейма (6:2, 6:2).

Единственное поражение потерпела Ольга Янчук, которая уступила Александре Киик из США - 1:6, 6:2, 4:6.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 августа, свои матчи первого раунда квалификации US Open проведут Илья Марченко и Катерина Козлова.