Украинка Цуренко проиграла в первом круге теннисного турнира в Нью-Хейвене

Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила борьбу на турнире Connecticut Open в американском Нью-Хейвене уже в стартовом раунде, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша теннисистка сумела взять всего пять геймов у бельгийки Кирстен Флипкенс. В первой партии Леся очень плохо играла на своей подаче, взяв на ней всего восемь очков.

Начало второй партии было за украинкой, которая повела 2:0, но Флипкенс вернулась в игру и довела матч до победы.

К US Open Леся Цуренко подходит, имея две победы при четырех неудачах на американском харде.

Напомним, на последнем в этом году турнире Большого Шлема Цуренко будет в числе сеяных.

Леся Цуренко (Украина) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 2:6, 3:6