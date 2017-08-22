Украинка Цуренко проиграла в первом круге теннисного турнира в Нью-Хейвене
11:08, 22 августа 2017Другое
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Наша теннисистка легко уступила бельгийке Флипкенс.
Леся Цуренко проиграла на старте турнира в Нью-Хейвене / btu.org.ua
Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила борьбу на турнире Connecticut Open в американском Нью-Хейвене уже в стартовом раунде, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша теннисистка сумела взять всего пять геймов у бельгийки Кирстен Флипкенс. В первой партии Леся очень плохо играла на своей подаче, взяв на ней всего восемь очков.
Начало второй партии было за украинкой, которая повела 2:0, но Флипкенс вернулась в игру и довела матч до победы.
К US Open Леся Цуренко подходит, имея две победы при четырех неудачах на американском харде.
Напомним, на последнем в этом году турнире Большого Шлема Цуренко будет в числе сеяных.
Леся Цуренко (Украина) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 2:6, 3:6
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