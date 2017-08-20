Украинские гимнасты завоевали серебро на Универсиаде, опередив россиян

20:43, 20 августа 2017
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Золото - у сборной Японии.

Украинские гимнасты стали вторыми на Универсиаде в командных соревнованиях / xsport.ua

Украинские гимнасты завоевали серебряную медаль летней Универсиады-2017, которая стартовала в тайваньском городе Тайбэй. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда, в составе которой выступали Евгений Юденков, Владислав Гривко, Олег Верняев, Игорь Радивилов и Петр Пахниюк, стала второй в командных соревнованиях с результатом 257.900 балла. Первое место досталось сборной Японии (260.225 балла), третье – России (253.150).

Добавим, что Олег Верняев на 6-ти снарядах показал лучший результат среди 122 спортсменов – 87.150 балла, Евгений Юденков также прекрасно выступил (шестой результат – 82.950.).

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Теги: #Верняев#Радивилов#украинские гимнасты на Универсиаде