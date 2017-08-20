Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото Универсиады, установив рекорд
20:28, 20 августа 2017Другое
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21-летний Романчук был лучшим на дистанции 400 метров.
Михаил Романчук / Swim Tim
На летней Универсиаде, которая сегодня стартовала в китайском Тайбэе, украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем, сообщает офицальный сайт соревнований.
21-летний украинец установил рекорд Универсиады на дистанции 400 метров вольным стилем, одолев дистанцию за 3:45:96.
Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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