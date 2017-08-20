Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золото Универсиады, установив рекорд

На летней Универсиаде, которая сегодня стартовала в китайском Тайбэе, украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую медаль в финальном заплыве на 400 метров вольным стилем, сообщает офицальный сайт соревнований.

21-летний украинец установил рекорд Универсиады на дистанции 400 метров вольным стилем, одолев дистанцию за 3:45:96.

Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта Михаил Романчук завоевал серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.