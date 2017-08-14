Легкоатлет Богдан Бондаренко: Когда у тебя есть медаль, все с тобой фотографируются, а когда травма, ситуация меняется

Украинский легкоатлет, чемпион мира 2013 года Богдан Бондаренко прокомментировал свое неудачное выступление в последний день первенства мира-2017 в Лондоне.

По словам Бондаренко, которые приводит пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, в последнее время его беспокоит повреждение стопы, которое не дало выступить в полную силу.

"На разминке почувствовал на стопе спазм мышцы, что на психологическом уровне не давало оттолкнуться. То есть ты ставишь ногу, а организм тебе говорит: «Нет, стой! Нельзя так делать, сейчас она сломается». Были такие позывы, я пытался их преодолеть, но было сложно. Хотя на отметке 2,32 метра вторая и третья попытки были хорошими. Медаль была совсем рядом...

По словам экс-чемпиона мира, повреждение стопы - его хроническая травма, которая дала о себе знать буквально за месяц до первенства мира.

"Последний раз я прыгал в удовольствие в 2014 году. В 2015-м неправильное самолечение (неправильный компресс) привело к тому, что в ноге была большая дыра. 2016-й – проблемы с зубами, гайморит. И сейчас, в марте, травмировал колено на сборе в ЮАР, в результате чего мы потеряли месяц. А в июле, за месяц до чемпионата мира, на тренировке произошла проблема со стопой. Мы делали все, что могли. Ездили лечиться, нам очень хорошо помогли... Но чуда не произошло, хотя все было очень близко.

Я привык на каждом турнире выступать за страну, выкладываться на все сто процентов, и это дает о себе знать. Хочется, чтобы рядом были люди, которые пытались понять, помогали восстановиться. Потому что когда у тебя медаль, есть куча людей, которые с тобой фотографируются. Но когда ты остаешься наедине с травмами, ситуация меняется. Хорошо, что есть люди, которые помогают и поддерживают. Хочется, чтобы они оставались и не уходили".

Напомним, Богдан Бондаренко занял девятое место в прыжках в высоту на ЧМ-2017. Единственную украинскую медаль на первенстве планеты одержала Юлия Левченко. Она стала серебряной призеркой в прыжках в высоту среди женщин.