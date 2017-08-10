Первый после ухода Болта финал 200-метровки ЧМ выиграл турок азербайджанского происхождения Гулиев

23:59, 10 августа 2017
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Спортсмен пробежал дистанцию за 20,09 секунды.

Гулиев выиграл первую 200-метровку после Болта / Reuters

В Лондоне (Великобритания) завершился очередной день чемпионата мира по легкой атлетике, где в финале дистанции 200 метров - первой по окончании карьеры Усейна Болта - победу одержал спортсмен из Турции азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев, сообщает официальный сайт соревнований.

Гулиев пробежал дистанцию за 20,09 секунды.

Вселде за ним финишировал Уэйд ван Некерк из ЮАР (20,11), третьим - Джерем Ричардс из Тринидада и Тобаго - тот же результат, что и у ван Некерка.

Как сообщал УНИАН, Болт завершил карьеру финальным забегом на 100 метров на ЧМ-2017 в Лондоне, где уступил двум американцам.

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Теги: #Первую после Болта 200-метровку выиграл Гулиев#чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне