Первый после ухода Болта финал 200-метровки ЧМ выиграл турок азербайджанского происхождения Гулиев

В Лондоне (Великобритания) завершился очередной день чемпионата мира по легкой атлетике, где в финале дистанции 200 метров - первой по окончании карьеры Усейна Болта - победу одержал спортсмен из Турции азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев, сообщает официальный сайт соревнований.

Гулиев пробежал дистанцию за 20,09 секунды.

Вселде за ним финишировал Уэйд ван Некерк из ЮАР (20,11), третьим - Джерем Ричардс из Тринидада и Тобаго - тот же результат, что и у ван Некерка.

Как сообщал УНИАН, Болт завершил карьеру финальным забегом на 100 метров на ЧМ-2017 в Лондоне, где уступил двум американцам.