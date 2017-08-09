Российских легкоатлетов исключили из соревнований Всемирной Универсиады-2017

Российские легкоатлеты не допущены к участию в летней Универсиаде, которая с 19-го по 30 августа пройдет в столице Тайваня Тайбэе. Об этом сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

"Наши легкоатлеты не будут выступать на Универсиаде ни в каком статусе, так ничего и не получилось. Планировалось, что туда поедут 11 человек, но мы так и не получили никаких разъяснений от Международной федерации студенческого спорта на тему, как нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Непонятно было, как вносить их в базу данных. Ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады", - заявил Сейранов в комментарии ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики с ноября 2015 года по причине ряда положительных допинг-проб российских спортсменов.