Женская сборная Украины по хоккею на траве не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы

В Кардиффе (Уэльс) завершился матч последнего тура группового этапа чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских команд (II-й дивизион), где сборная Украины проиграла команде Италии и утратила шансы на выход в полуфинал, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:3.

При этом украинки открыли счет и на протяжении всей игры навязывали соперницам борьбу, сохраняя шансы на успех до последних секунд матча.

Ранее украинки проиграли с крупным счетом принципиальным соперницам из России (0:6, хет-трик в составе соперниц на счету экс-сумчанки Богданы Садовой), а до этого выиграли у команды Франции (1:0).

В итоге, в полуфинал вышли команды Италии и России. Украинки сыграют еще два матча (11-12 августа) с командами, занявшими 3-4 места в другой группе в рамках турнира за 5-8 места.

Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женских команд проходит в Кардиффе с 6 по 12 августа.