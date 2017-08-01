Первым в истории чемпионом Украины по пляжному футболу стала команда из Умани

Первым в истории чемпионом Украины по пляжному футболу среди женщин стала команда "Пантеры" из Умани.

Как сообщает Спортивный комитет Украины, в Одессе произошло знаковое событие, а именно первый в истории розыгрыш чемпионата Украины по пляжному футболу среди женских команд. В чемпионате приняли участие 20 команд из Одесской, Николаевской, Киевской, Харьковской, Черкасской и Хмельницкой областей.

По результатам первых матчей в четвертьфинал вышли 8 команд: NRG (Киев), Мрія-2006 (Ананьев), ПАНТЕРЫ (Умань), ОРИОН-АВТО (Николаев), 5G (Киев), ЖФК ЧЕРНОМОРЕЦ (Одесса), Цветок на камне (Каменец-Подольский) и ЖИЛСТРОЙ-2 (Харьков).

Женские матчи проходили интересно и неожиданно. В итоге право играть в полуфинале досталось командам - Мрія-2006 (Ананьев), 5G (Киев), ПАНТЕРЫ (Умань) и Цветок на камне (Каменец-Подольский).

Зрители отметили великолепную игру вратаря столичной команды 5G Анастасии Терех, которая вплоть до самого финала не пропустила ни одного мяча.

В борьбе за титул чемпионок сошлись "Пантеры" из Умани и 5G. Игра могла закончиться со счетом 1:1, но "Пантеры" за две минуты до конца забили решающий гол, закончив матч со счетом 2:1.

Их победа дала команде официальное право представлять страну в Лиге чемпионов, а игроков ждут заслуженные звания мастеров спорта Украины.

Турнирное положение команд (Топ-4):

1. Пантеры (Умань)

2. 5G (Киев)

3. Мечта-2006 (Ананьев)

4. Цветок на камне (Каменец-Подольский)

Лучший вратарь турнира: Анастасия Терех (5G Киев)

Лучший бомбардир: Яна Дычко (Мрія-2006 Ананьев) – 11 голов

Лучший игрок: Лиана Бочковская (Пантеры).