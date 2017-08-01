Первым в истории чемпионом Украины по пляжному футболу стала команда из Умани
В историческом дебютном турнире приняли участие 20 команд.
Первым в истории чемпионом Украины по пляжному футболу среди женщин стала команда "Пантеры" из Умани.
Как сообщает Спортивный комитет Украины, в Одессе произошло знаковое событие, а именно первый в истории розыгрыш чемпионата Украины по пляжному футболу среди женских команд. В чемпионате приняли участие 20 команд из Одесской, Николаевской, Киевской, Харьковской, Черкасской и Хмельницкой областей.
По результатам первых матчей в четвертьфинал вышли 8 команд: NRG (Киев), Мрія-2006 (Ананьев), ПАНТЕРЫ (Умань), ОРИОН-АВТО (Николаев), 5G (Киев), ЖФК ЧЕРНОМОРЕЦ (Одесса), Цветок на камне (Каменец-Подольский) и ЖИЛСТРОЙ-2 (Харьков).
Женские матчи проходили интересно и неожиданно. В итоге право играть в полуфинале досталось командам - Мрія-2006 (Ананьев), 5G (Киев), ПАНТЕРЫ (Умань) и Цветок на камне (Каменец-Подольский).
Зрители отметили великолепную игру вратаря столичной команды 5G Анастасии Терех, которая вплоть до самого финала не пропустила ни одного мяча.
В борьбе за титул чемпионок сошлись "Пантеры" из Умани и 5G. Игра могла закончиться со счетом 1:1, но "Пантеры" за две минуты до конца забили решающий гол, закончив матч со счетом 2:1.
Их победа дала команде официальное право представлять страну в Лиге чемпионов, а игроков ждут заслуженные звания мастеров спорта Украины.
Турнирное положение команд (Топ-4):
1. Пантеры (Умань)
2. 5G (Киев)
3. Мечта-2006 (Ананьев)
4. Цветок на камне (Каменец-Подольский)
Лучший вратарь турнира: Анастасия Терех (5G Киев)
Лучший бомбардир: Яна Дычко (Мрія-2006 Ананьев) – 11 голов
Лучший игрок: Лиана Бочковская (Пантеры).