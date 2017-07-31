Два украинских атлета переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию

Воспитанники украинской школы легкой атлетики - бегунья на средние дистанции Анжелика Шевченко и прыгун с шестом Георгий Быков - переехали в Санкт-Петербург и хотят выступать за Россию. Об этом сообщила вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко, передает hromadske.ua со ссылкой на ТАСС.

ВФЛА обратилась к Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) с просьбой сократить переходный период и позволить Шевченко и Быкову, которые уже получили российское гражданство, выступать за Россию.

«Сейчас мы ждем решения украинской стороны. Анжелика раз выступала за Украину в 2012 году, Быков еще раньше, поэтому оснований в Украине для отказа нам не должно быть», - сказала Тарасенко.

«Оба эти спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка», - добавила она.

Окончательное решение по этим спортсменам будет принято в сентябре на заседании совета ФЛАУ.

Отметим, что 29-летняя Шевченко в последний раз выступала в начале января 2017 года на киевских «Рождественских стартах», а 23-летний Быков в конце июня на чемпионате Санкт-Петербурга занял первое место.