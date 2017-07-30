Украинец Василий Сорокин завоевал серебро Всемирных Игр в таиландском боксе
Спортсмен из города Лозовая победил китайца и россиянина, проиграв лишь чемпиону мира из Беларуси.
Украинец Василий Сорокин завоевал серебряную награду Всемирных Игр во Вроцлаве, выступая в соревнованиях по таиландскому боксу муай-тай.
Читайте такжеУкраинец Игорь Любченко завоевал золото на Всемирных Играх в таиландском боксеСпортсмен, который является воспитанником клуба Grek Gum из города Лозовая на Харьковщине, в четвертьфинале весовой категории до 75 кг одолел Йонканга Чанга из КНР.
В полуфинале Василий был сильнее россиянина Ивана Григорьева.
Читайте такжеУкраинец Сергей Куляба принес сборной еще одну золотую награду Всемирных ИгрВ финальном поединке в очень конкурентной борьбе украинец с минимальной разницей уступил многократному чемпиону мира из Белоруссии Виталию Гуркову, сообщает Спортивный комитет Украины.
Таким образом, Василий Сорокин завоевал серебро Всемирных Игр.
Интересно, что в состав сборной Сорокин попал буквально в последний момент, заменив травмированного партнера по команде Станислава Пержановского.
Сегодня во Вроцлаве - заключительный день Всемирных Игр.