Украинец Василий Сорокин завоевал серебро Всемирных Игр в таиландском боксе

Украинец Василий Сорокин завоевал серебряную награду Всемирных Игр во Вроцлаве, выступая в соревнованиях по таиландскому боксу муай-тай.

Читайте такжеУкраинец Игорь Любченко завоевал золото на Всемирных Играх в таиландском боксеСпортсмен, который является воспитанником клуба Grek Gum из города Лозовая на Харьковщине, в четвертьфинале весовой категории до 75 кг одолел Йонканга Чанга из КНР.

В полуфинале Василий был сильнее россиянина Ивана Григорьева.

Читайте такжеУкраинец Сергей Куляба принес сборной еще одну золотую награду Всемирных ИгрВ финальном поединке в очень конкурентной борьбе украинец с минимальной разницей уступил многократному чемпиону мира из Белоруссии Виталию Гуркову, сообщает Спортивный комитет Украины.

Таким образом, Василий Сорокин завоевал серебро Всемирных Игр.

Интересно, что в состав сборной Сорокин попал буквально в последний момент, заменив травмированного партнера по команде Станислава Пержановского.

Сегодня во Вроцлаве - заключительный день Всемирных Игр.