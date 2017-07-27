Сборная Украины вошла в Топ-8 команд Всемирных Игр

Сборная Украины поднялась на восьмое место в общем командном зачете Всемирных Игр, которые проходят в польском Вроцлаве.

Сегодня идет седьмой день соревнований, на данный момент на Всемирных играх разыграно 138 из 199-ти комплектов наград.

Читайте такжеЛьвовянин Станислав Горуна принес Украине пятую золотую медаль Всемирных Игр Сборная Украины завоевала уже 20 медалей. Среди них 6 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Наша команда сделала рывок в медальной таблице, поднявшись за минувший день на три строчки.

Читайте такжеСборная Украины выиграла шестое золото Всемирных Игр в прыжках на батутеЛидирует в рейтинге стран-участниц сборная России (26 золотых - 12 серебрях - 10 бронзовых). Вторые – итальянцы (14-10-10), третьи – немцы (11-8-9).

При этом по общему числу наград украинцы - в пятерке лучших, замыкая топ-5.

Всемирные Игры во Вроцлаве пройдут до 30 июля.