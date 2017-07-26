Бывший лучший теннисист мира Джокович пропустит оставшуюся часть сезона из-а травмы

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович в нынешнем сезоне больше не сыграет, сообзает SportArena.

Нынешний сезон получился неудачным для Новака Джоковича: он выиграл всего два титула (Доха и Истборн), не сумел добраться до полуфинала ни на одном из турниров Большого Шлема.

На Уимблдоне он не смог доиграть четвертьфинальный матч против Томаша Бердыха из-за травмы локтя и прекратил борьбу.

Читайте такжеДжокович освободил дорогу Федереру: серб неожиданно снялся с УимблдонаПосле этого в СМИ появлялась информация о том, что травма локтя может вынудить 12-кратного чемпиона Мэйджоров взять паузу и даже пропустить US Open-2017. Сегодня же Джокович сообщил о том, что пропустит не только US Open-2017, но и всю оставшуюся часть текущего сезона:

«Я должен был принять это решение. Уимблдон был самым тяжелым турниром для меня, боль становилась все сильнее. Я консультировался с врачами в последние 12-15 месяцев, особенно в последние несколько месяцев, когда травма усугублялась, и все они согласились с тем, что мне нужен отдых. Нет ничего, что помогло бы мгновенно, мне просто необходимо дать себе время для естественной реабилитации. С профессиональной точки зрения это непростое решение, но я стараюсь смотреть на это с позитивной стороны. Я использую это время для того, чтобы побыть с семьей», — заявил Джокович.

Сербский теннисист пять раз выигрывал Открытый чемепионат Австралии, трижды - Уимблдон, дважды - Открытый чемпионат США и один раз - французский "Ролан Гаррос". Первой ракеткой мира он стал 4 июля 2011 года.