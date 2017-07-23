Кривицкая завоевала бронзу чемпионата мира по фехтованию на шпагах

В Лейпциге (Германия) завершаются индивидуальніе соревнования чемпионата мира по фехтованию, где в соревнованиях женщин-шпажисток бронзовую медаль завоевала Елена Кривицкая, сообщает официальный сайт соревнований.

На пути к награде украинка последовательно обыграла в 1/32 финала Анну Салминен (Финляндия) 15:11, в 1/16 - Келли Харлей (США) 15:11, в 1/8 - Юджи Сун (Китай) - 15:13.

Читайте такжеХарлан выиграла чемпионат мира в индивидуальных соревнования саблистокВ решающем поединке за медаль - четвертьфинале - украинка победила олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы Татьяну Логунову из России со счетом 15:10.

Правда, в полуфинале наша спортсменка уступила Еве Нелип из Польши (10:15) и завоевала бронзовую награду ЧМ.

Как сообщал УНИАН, ЧМ по фехтованию в Лейпциге проходит с 21 по 26 июля.