Украинские синхронистки завоевали шестую медаль Чемпионата мира по водным видам спорта

В Будапеште завершилис командные соревнования в произвольного программе синхронного плавания в рамках Чемпионата мира по водным видам спорта, где 3-е место завоевала сборная Украины, сообщается на официальном сайте соревнований.

Украинки за свое выступление получили от судей 93,9333 балла.

Наша команда отстала на 3.3667 балла от победительниц турнира из сборной России - 97,3000. 2-е место у команды Китая - 95,2333 балла.

Читайте такжеСинхронистка Анна Волошина принесла Украине еще одну медаль на ЧМ по водным видам спортаУкраинская команда выступала в составе Анна Волошина, Елизавета Яхно, Ксения Сидоренко, Анастасия Савчук, Александра Кашуба, Валерия Апрелиева, Владислава и Марина Алексивы.

Нынешняя награда стала 6-й для сборной Украины на нынешнем ЧМ. Все шесть медалей - бронзовые. Пять из них завоевали представительницы синхронного плавания, одну - прыгуны в воду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля.