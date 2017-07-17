Украинец Стаховский: В теннисе призовые нужно увеличить в четыре раза

Украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что призовые в теннисе нужно увеличить в несколько раз, сообщает Sport.ua со ссылкой на интервью игрока Tennis World.

«В теннисе призовые нужно увеличить на всех турнирах минимум в четыре раза, особенно на самом престижном, - «Уимблдоне». Думаю, проигравший в первом раунде на Шлеме заслуживает получить 100 тысяч евро. Для сохранения тенниса мы должны завлекать молодежь», отмечает Стаховский.

Читайте такжеСтаховский в более чем 3-часовом поединке уступил японцу Нишикори во втором круге Уимблдона«Когда молодые спортсмены видят футболистов, зарабатывающих миллионы, даже не играя в основном составе, и теннисистов, получающих деньги лишь в Топ-100 – логично, что они выбирают футбол», – добавил игрок.

Сергей Стаховский - победитель четырех турниров серии AТР. Наивысшую позицию в рейтинге занимал в сентябре 2010 года - 31-е место. На данный момент, игрок занимает 114-е место в мировом рейтинге.