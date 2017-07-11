37-летняя Венус Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Остапенко, которая моложе ее на 17 лет

На Уимблдонском теннисном турнире сегодня проходят матчи 1/4 финала женского одиночного разряда. Напомним, украинка Свитолина проиграла на предыдущей стадии легендарного турнира на траве.

Обидчица нашей спортсменки 20-летняя Елена Остапенко из Латвии встречалась в четвертьфинале с 5-кратной обладательницей титула Уимблдона американкой Венус Уильямс, которая старше ее на 17 лет.

Поединок продолжался две партии и завершился победой Уильямс - 6:3, 7:5.

За время матча старшая из сестер Уильямс подала 8 эйсов (у Остапенко - лишь 1). Кроме того, у американки 100-процентная реализация брейк-пойнтов - 3 из 3-х.

Венус стала самой возрастной полуфиналисткой Уимблдона начиная с 1994 года, когда до финала дошла великая спортсменка Мартина Навратилова. Ей на то время было 37 лет и 258 дней. Венус моложе не намного - 37 лет и 30 дней.

В другом четвертьфинале сегодня сразились испанка Гарбинье Мугуруса и россиянка Светлана Кузнецова. Со счетом 6:3, 6:4 победила испанская теннисистка.