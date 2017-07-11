Украинка Беломоина завоевала бронзу на этапе Кубка мира по маунтинбайку

Украинская велогонщица Яна Беломоина выиграла бронзовую медаль в гонке седьмого этапа Кубка мира в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, который проходил в Швейцарии.

24-летняя спортсменка на подиуме уступила лишь британке Анни Ласт и норвежке Гунн Рите Дале Флешо.

Читайте такжеУкраинка Беломоина возглавила мировой рейтинг по маунтенбайкуНапомним, это уже третья медаль Беломоиной на этапах Кубка мира. Также в нынешнем сезоне украинка уже выигрывала Gold Trophy в Штрасберге, а также была первой на гонке высшей категории в австрийском Обертрауне.