Украинка Беломоина завоевала бронзу на этапе Кубка мира по маунтинбайку

10:24, 11 июля 2017
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Это третья медаль Яны Беломоиной на этапах Кубка мира в этом сезоне.

Яна Беломоина / velotraffik.com

Украинская велогонщица Яна Беломоина выиграла бронзовую медаль в гонке седьмого этапа Кубка мира в олимпийской дисциплине маунтинбайк кросс-кантри, который проходил в Швейцарии. 

24-летняя спортсменка на подиуме уступила лишь британке Анни Ласт и норвежке Гунн Рите Дале Флешо.

Читайте такжеУкраинка Беломоина возглавила мировой рейтинг по маунтенбайкуНапомним, это уже третья медаль Беломоиной на этапах Кубка мира. Также в нынешнем сезоне украинка уже выигрывала Gold Trophy в Штрасберге, а также была первой на гонке высшей категории в австрийском Обертрауне.

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Теги: #маунтинбайк#Беломоина