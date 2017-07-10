Свитолина уступила латвийке Остапенко в двухсерийном триллере

Украинка Элина Свитолина, в минувшую пятницу впервые в истории женского тенниса Украины вышедшая в 1/8 финала Уимблдонского турнира, не смогла преодолеть этот барьер. Таким образом, четвертый раунд английского турнира Большого Шлема остается высшим достижением для украинских теннисистов за за все годы выступлений. В 1994 году также до 1/8 финала дошел Андрей Медведев.

Непроходимой преградой для украинки оказалась 20-летняя восходящая звезда Елена Остапенко из Латвии (у нее есть и украинские корни), которая месяц назад сенсационно выиграла Открытый чемпионат Франции.

Остапенко действовала в привычной для себя остроатакующей манере, используя к тому же максимальную сложность ударов. Первая партия проходила под диктовку латвийки, и Свитолина оказалась не готова к такому теннису.

Кроме того, украинка из рук вон плохо действовала на собственных брейк-пойнтах. В 8-м гейме при счете 3:4 она не использовала три возможности сравнять счет, после чего Остапенко, имея полное психологическое преимущество, довела партию до конца - 6:3.

Первая половина второго сета также оказалась провальной. В 5-м гейме при счете 2:2 Элина имела 5 брейк-пойнтов, но вновь отпустила соперницу. Элина чересчур нервничала, и Остапенко вскоре уже вела - 5:2.

Когда до победы оставался всего шаг, неожиданно настал черед латвийки испытывать судьбу. При счете 5:3 она не реализовала 5 матчболов на своей подаче. Проигрывая 2:5, Свитолина взяла четыре гейма подряд и довела дело до тай-брейка.

В завершающем и самом драматичном разделе поединка Остапенко не использовала еще два матчбола, но на очередном - 8-м по счету - все же сумела одолеть 4-ю ракетку турнира Элину Свитолину.

Счет - 6:3, 7:6 (8:6) - в пользу Остапенко. Поединок продолжался 1 час 44 минуты (36 минут - 1-я партия и 68 минут - 2-я).

Свитолина выбывает с Уимблдона на стадии 1/8 финала.