Украинка Беломоина возглавила мировой рейтинг по маунтенбайку
11:03, 06 июля 2017Другое
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Украинская спортсменка поднялась на вершину рейтинга в дисциплине "Cross-country Olympic" благодаря победам на этапах Кубка мира.
Яна Беломоина / facebook.com/olympicua
Украинская спортсменка по маунтенбайку Яна Беломоина благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира возглавила мировой рейтинг в дисциплине "Cross-country Olympic".
Как сообщает Международный союз велосипедистов, у Беломоиной в личном зачете 2001 бал, и украинка сместила в рейтинге бывшего лидера списка швейцарку Йоланду Нефф (1838 баллов). На третьей строчке - представительница Польши Майя Влошчовская (1690 баллов).
Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Беломоина выиграла очередной этап Кубка мира по маунтенбайку, который проходил в Андорре. Ближайший этап соревнований состоится 8-9 июля в Швейцарии.
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