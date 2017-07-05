Женская сборная Украины по волейболу одержала победу в первом финальном матче Евролиги

В Хельсинки состоялся первый финальный поединок женской волейбольной Евролиги-2017.

Сборная Финляндии принимала национальную команду Украины. Подопечные Гария Егиазарова одержали победу над хозяевами в четырех партиях, сообщает официальный сайт ЕКВ.

Финки сумели навязать борьбу только во второй и третьей партиях. Во втором сете украинки в итоге взяли верх на "больше-меньше". В третьей партии "сине-желтые" вели в счете 20:13, но умудрились уступить - 22:25. В четвертом же, решающем сете украинки просто разорвали соперниц - 25:11.

В целом преимущество сборной Украины не вызывало сомнений. Наша команда победила со счетом 3:1 (25:20, 29:27, 22:25, 25:11).

Финал женской Евролиги состоит из двух матчей. Вторая игра пройдет в Ивано-Франковске 9 июля.

Напомним, мужская национальная сборная Украины по волейболу 2 июля впервые в своей истории выиграла Евролигу. Этот успех могут повторить и представительницы прекрасного пола.