Женская сборная Украины по волейболу вышла в финал Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу по сумме двух матчей обыграла команду Испании и вышла в финал Евролиги, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

После победы со счетом 3:1 в домашнем матче украинкам можно было и проиграть в гостях, но взять при этом хотя бы два сета. Вполне возможно, именно с таким настроем команда Гария Егиазарова и вышла на игру.

По ходу первого сета Украина постоянно вела в счете. Испанки старались не сдаваться, однако у них были явные проблемы с качеством приема, и украинская сборная выиграла стартовый сет.

Читайте такжеМужская сборная Украины по волейболу выиграла ЕвролигуВторой сет проходил по другом сценарию. Теперь уже испанки, не имевшие больше права на ошибку, буквально вырвали победу в партии.

Решающей стала третья партия. Испания на кураже оторвалась в счете и долгое время лидировала. Стало казаться, что с поддержкой трибун и разыгравшимся соперником Украине не справиться. Но на концовку партии больше нервов и сил осталось у команды Егиазарова. И хотя это был не конец матча, но повод праздновать появился — Украина вышла в финал.

Два сета после этого украинки проиграли практически без сопротивления. На площадке находился слишком экспериментальный состав, да и главную задачу на матч команда Егиазарова уже выполнила.

Испания — Украина 3:2 (22:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:5)

Первый матч — 1:3.

Соперником сборной Украины в финальных матчах будет сборная Финляндии, дважды обыгравшая Словакию - 3:1 и 3:0. Финальные матчи будут сыграны 5 июля на площадке Финляндии и 9 июля в Ивано-Франковске.

Напомним, вчера мужская сборная Украины по волейболу добыла историческую победу, выиграв финал Евролиги и став триумфатором этого турнира впервые в своей истории.