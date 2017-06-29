Немецкий теннисист завершил карьеру после поражения от украинца Марченко в квалификации Уимблдона

36-летний немецкий теннисист Бенджамин Беккер после поражения от украинца Ильи Марченко во втором круге квалификации Уимблдона заявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Isport со ссылкой на The Telegraph.

"Я знал, что Уимблдон - последний турнир в моей карьере. Тем не менее, уйти после такого поражения будет тяжело. Я очень разозлен", – отметил Беккер.

Накануне, Марченко добыл волевую победу (3:6, 7:6 (3), 6:4), отыграв по ходу поединка три матчбола.

За 12-летнюю карьеру Бенджамин Беккер выиграл один турнир серии ATP (Хертогенбош-2009) и заработал более 4 млн долларов. Лучшей позицией в рейтинге для немца стала 35-я строчка, которую он занимал в октябре 2014 года.