Немецкий теннисист завершил карьеру после поражения от украинца Марченко в квалификации Уимблдона
11:14, 29 июня 2017Другое
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По ходу игры Бенджамин Беккер имел три матчбола.
Беккер за 12-летнюю карьеру выиграл всего один турнир / bookmaker-ratings.ru
36-летний немецкий теннисист Бенджамин Беккер после поражения от украинца Ильи Марченко во втором круге квалификации Уимблдона заявил о завершении спортивной карьеры, сообщает Isport со ссылкой на The Telegraph.
"Я знал, что Уимблдон - последний турнир в моей карьере. Тем не менее, уйти после такого поражения будет тяжело. Я очень разозлен", – отметил Беккер.
Накануне, Марченко добыл волевую победу (3:6, 7:6 (3), 6:4), отыграв по ходу поединка три матчбола.
За 12-летнюю карьеру Бенджамин Беккер выиграл один турнир серии ATP (Хертогенбош-2009) и заработал более 4 млн долларов. Лучшей позицией в рейтинге для немца стала 35-я строчка, которую он занимал в октябре 2014 года.
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