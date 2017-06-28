Молодежная сборная Украины по волейболу добыла свою первую победу на чемпионате мира среди сверстников (U-21). Успех пришел лишь в пятой игре.

В Чехии, где проходит турнир, украинские волейболисты обыграли команду Японии со счетом 3:1 (25:23, 25:14, 24:26, 25:21). Самыми результативными игроками встречи стали украинцы Олег Плотницкий и Андрей Рогожин (по 20 набранных очков), сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, до этого "сине-желтые" проиграли все три встречи на первом этапе ЧМ в своей группе и прекратили борьбу за призовые места. Сейчас украинская сборная соперничает за 9-16 места на мировом форуме. В группе Н у наших парней одно поражение и одна победа. Завтра наша команда проведет поединок со сборной Марокко.