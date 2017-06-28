Украинский велогонщик Гривко заявлен на участие в Тур де Франс

Украинский велогонщик Андрей Гривко выступит на самой престижной веломногодневке мира Тур де Франс.

Гривко вошел в заявку казахстанской команды "Астана". Об этом сообщил официальный сайт "Астаны".

Для 33-летнего Гривко грядущий трехнедельный марафон по дорогам Франции станет уже десятым в карьере. Украинец никогда не ориентировался на генеральный зачет и лишь однажды финишировал в топ-50. На этапах Тур де Франс Гривко еще не побеждал.

Полностью состав «Астаны» на Тур де Франс-2017 выглядит так: Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Дарио Катальдо, Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Михаэль Вальгрен, Бахтияр Кожатаев, Андрей Зейц и Андрей Гривко.

На «Большой петле», как называют самую престижную велогонку мира Тур де Франс, главной обязанностью Гривко станет работа на лидеров команды – итальянца Ару и датчанина Фульсанга. В случае смены командной тактики украинец может получить добро на отъезд в отрыв за своей дебютной личной победой на самой престижной велогонке мира.

Тур де Франс-2017 стартует 1 июля в Дюссельдорфе (Германия) и завершится 23 июля на Елисейских полях в Париже. За три недели участники французской многодневки преодолеют 21 этап (3540 километров). Дни отдыха – 10 и 17 июля.