Украинец Коростылев выиграл две медали юниорского чемпионата мира по стрельбе

В Германии проходит чемпионат мира по стрельбе среди юниоров, где на счету сборной Украины уже три награды, сообщает официальный сайт соревнований.

В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в финале украинец показал результат 239,9 балла, лишь немного отстав от чемпиона мира Чое изх Кореи - 241,1. А в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров Коростылев с результатом 570 баллов занял 3-е место.

Кроме того, командное серебро также выиграли девушки Виктория Сухорукова, Анна Ильина и Владислава Коваль.

Чемпионат мира проходит с 24 по 28 июня.