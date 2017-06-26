Украинец Коростылев выиграл две медали юниорского чемпионата мира по стрельбе
12:15, 26 июня 2017Другое
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Еще одну медаль завоевала наша команда девушек.
На счету Коростылева (слева) уже две медали мирового первенства / issf-sports.org
В Германии проходит чемпионат мира по стрельбе среди юниоров, где на счету сборной Украины уже три награды, сообщает официальный сайт соревнований.
В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в финале украинец показал результат 239,9 балла, лишь немного отстав от чемпиона мира Чое изх Кореи - 241,1. А в стрельбе из стандартного пистолета с 25 метров Коростылев с результатом 570 баллов занял 3-е место.
Кроме того, командное серебро также выиграли девушки Виктория Сухорукова, Анна Ильина и Владислава Коваль.
Чемпионат мира проходит с 24 по 28 июня.
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