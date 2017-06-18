Последнее золото чемпионата Европы по прыжкам в воду в Киеве завоевал француз

В Киеве завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду.

В воскресенье вечером была разыграна последняя дисциплина - в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин.

Украинец Максим Долгов, претендовавший на одну из наград в данной категории, завершил выступления на четвертом месте, показав результат 468,50 баллов. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Наиболее убедительным, по мнению судей, было выступление француза Бенжамина Оффре (511,75 баллов), который завоевал золотую медаль.

Второй результат и серебряная медаль - в активе россиянина Виктора Минибаева (493,25 баллов).

Бронза - у британского спортсмена Мэттью Ли (485,55 баллов).

В последний день украинская сборная осталась без медалей, тем не менее, заняла второе место в общем командном зачете чемпионата Европы. На счету украинцев - 10 медалей, среди которых 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

У российской сборной, которая стала лучшей на чемпионате, всего 11 медалей, среди которых также 3 золотые.

Третье место заняли британцы - у них 6 медалей, из них также 3 золотые.