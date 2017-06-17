Украинские саблисты и шпажистки проиграли в четвертьфинале ЧЕ по фехтованию

В Тбилиси проходит заключительный день чемпионата Европы по фехтованию, где в командных соревнованиях в женской шпаге и мужской сабле сборные Украины выбыли из борьбы за медали на стадии 1/4 финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Саблисты выступали на этом первенстве в составе Андрей Ягодка, Дмитрий Пундик, Богдан Платонов, Алексей Стаценко и в 1/8 финала обыграли команду Великобритании со счетом 45:31. В четвертьфинале украинцы встречались с командой России и уступили так же легко, как и выиграли первый матч - 29:45.

В свою очередь, шпажистки выступали в составе Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева и Анфиса Почкалова. В 1/8 финала наша команда обыграла сборную Израиля - 45:39, а в четвертьфинале не сумела обыграть в упорной борьбе команду Румынии - 40:44.

Таким образом, на счету сборной Украины осталась одна медаль, которую накануне завоевала мужская команда шпажистов.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси проходит с 12 по 17 июня.