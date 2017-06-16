Кваша и Колодий завоевали серебро и бронзу чемпионата Европы по прыжкам в воду

В Киеве разыгран очередной комлект наград чемпионата Европы по прыжкам в воду на 3-метровом трамплине, где украинец Илья Кваша занял 2-е место, а Олег Колодий - 3-е, сообщает корреспондент УНИАН.

Наши спортсмены показали результаты 484,30 и 470,30, соответственно.

На протяжении всех фиальных соревнований уверенно лидировал россиянин Илья Захаров, который является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в этой дисциплине. Он показал результат 525,10 балла.

Кваша, в свою очередь, уверенно удерживал 2-е место в борьбе с французом Мэттью Россетом на протяжении 4-х попыток. В свою очередь, Колодий.после 5-й попытки опередил Россета в борьбе за 3-4 места и удержал свой перевес в 15 баллов в решающей 6-й попытке.

Таким образом, на счету сборной Украины уже девять наград первенства Европы - по три золота, серебра и бронзы.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Киеве проходит с 12 по 18 июня.