Украинские шпажисты проиграли России в финале чемпионата Европы по фехтованию
В финале наша команда уступила в упорнейшей борьбе - 32:33.
В Тбилиси завершился финальный матч чемпионата Европы по фехтованию на шпагах в командном первенстве у мужчин, где сборная Украины уступила шпажистам России, сообщает официальный сайт соревнований.
Россияне выиграли со счетом 33:32.
Финал получился на редкость зрелищным и драматичным. Украинцы, в составе Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич проигрывали в начале поединка с разницей в 8 уколов, но потихоньку стали догонять соперника.
В решающем бою Богдан Никишин пытался догнать соперника до последней секунды, нанося уколы буквально ежесекундно. Но, соперник наносил уколы в ответ и сохранял преимущество в 1 балл. В итоге, минимальное преимущество осталось за сборной России.
Серебро команды шпажистов стало первой медалью сборной Украины на ЧЕ в Грузии.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Тбилиси проходит с 12 по 17 июня.