Украинские шпажисты проиграли России в финале чемпионата Европы по фехтованию

В Тбилиси завершился финальный матч чемпионата Европы по фехтованию на шпагах в командном первенстве у мужчин, где сборная Украины уступила шпажистам России, сообщает официальный сайт соревнований.

Россияне выиграли со счетом 33:32.

Финал получился на редкость зрелищным и драматичным. Украинцы, в составе Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич проигрывали в начале поединка с разницей в 8 уколов, но потихоньку стали догонять соперника.

В решающем бою Богдан Никишин пытался догнать соперника до последней секунды, нанося уколы буквально ежесекундно. Но, соперник наносил уколы в ответ и сохранял преимущество в 1 балл. В итоге, минимальное преимущество осталось за сборной России.

Серебро команды шпажистов стало первой медалью сборной Украины на ЧЕ в Грузии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Тбилиси проходит с 12 по 17 июня.