Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе

В голландском Хертогенбосе завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Ricoh Open, где украинка Леся Цуренко обыграла Кристину Младенович из Франции, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1.

Украинка имела преимущество на протяжении всей игры, не позволив сопернице навязать борьбу в первой партии и разгромив француженку во второй.

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Таким образом, наша спортменка вышла в полуфинал турнира.

Турнир в Хертогенбосе входит в серию турниров на траве и является подготовительным к самому престижному в теннисном мире Уимблдонскому турниру.

Соревнования в Голландии продлятся до 18 июня.