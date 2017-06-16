Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе
Наша спортсменка обыграла Кристину Младенович из Франции.
В голландском Хертогенбосе завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Ricoh Open, где украинка Леся Цуренко обыграла Кристину Младенович из Франции, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:1.
Украинка имела преимущество на протяжении всей игры, не позволив сопернице навязать борьбу в первой партии и разгромив француженку во второй.
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Таким образом, наша спортменка вышла в полуфинал турнира.
Турнир в Хертогенбосе входит в серию турниров на траве и является подготовительным к самому престижному в теннисном мире Уимблдонскому турниру.
Соревнования в Голландии продлятся до 18 июня.