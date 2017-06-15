Гимнаст Верняев и каратистка Кривая получили награды лучших спортсменов месяца НОК Украины

Сегодня в Олимпийском доме чествовали лучших спортсменов и тренеров последних спортивных месяцев, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Свои заслуженные награды – денежные премии, дипломы и памятные статуэтки получили лучший спортсмен апреля - гимнаст Олег Верняев и его личный наставник Геннадий Сартинский и лауреаты спортивного мая – каратистка Екатерина Кривая и ее тренер Игорь Богдан.

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока Олег Верняев завоевал 3 медали, 2 из которых – наивысшего достоинства («золото» в индивидуальном многоборье и в упражнениях на брусьях, «бронза» в опорном прыжке).

Он также сумел завоевать «золото» в многоборье на этапе Кубка мира в Лондоне и стать победителем общего зачета сезона Кубка мира.

«Олег Верняев давно уже приучил своих спортивных болельщиков, всю Олимпийскую семью к победам! Олег – замечательный пример человека, который не останавливается на достигнутом и постоянно находит мотивацию на новые свершения, самосовершенствуется», - сказал во время награждения Сергей Бубка.

На дебютном в олимпийском статусе чемпионате Европы по каратэ украинка Екатерина Кривая продемонстрировала блестящий результат. На ее счету 2 золотые медали: она завоевала индивидуальное «золото» в кумитэ и праздновала победу в составе женской команды кумитэ – с Анитой Серегиной, Анжеликой Терлюгой и Анастасией Мостковской.

Напомним, на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета в бразильском Рио-де-Жанейро МОК принял решение о включении карате и еще четырех новых видов спорта в программу Игр ХХХІІ Олимпиады 2020 года в Токио.

«Екатерина - очень талантливая и трудолюбивая девушка, которая действительно предана своему любимому делу. Сегодня кроме успешной спортсменки, она - талантливый практикующий тренер. Убежден, с включением каратэ в олимпийскую программу ее самая заветная мечта стала еще ближе. Искренне желаю каждому из вас удачно пройти путь до олимпийского Токио-2020!», - добавил глава НОК.

Сергей Бубка отметил, что для Олега - это рекордное девятое признание НОК, а Екатерина впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

Сергей Бубка поздравил лучших тренеров спортивных месяцев, поблагодарив Геннадию Сартинского и Игоря Богдана за самоотверженный труд, весомый вклад в развитие отечественного спорта и воспитание настоящих спортивных героев страны.

«Хочу пожелать Украинской федерации каратэ во главе с ее президентом Сергеем Левчуком уверенно преодолеть отбор к Токио-2020, а украинским гимнастам и вице-президенту Украинской федерации гимнастики Оксане Омельянчик - приумножения хороших и славных традиций!», - сказал глава Олимпийского комитета.

Сергей Бубка также выразил слова благодарности Управлению спорта Министерства обороны Украины и его начальнику Юрию Финогенову за содействие в подготовке Олега Верняева.

Со своей стороны, руководители Федераций – Оксана Омелянчик и Сергей Левчук выразили искренние слова благодарности НОК Украины и лично Сергею Бубке за поддержку и помощь. Сергей Левчук добавил: «Включение каратэ в олимпийскую программу действительно большое событие для нас. Мы прошли большой путь к этому свершению. Сегодня мы готовы работать и с вашей поддержкой двигаться к олимпийским свершениям».

Кроме слов благодарности наставники спортсменов отметили, что их воспитанники не останавливаются на достигнутом и продолжают кропотливую работу и тренировки.

«Надеюсь, мы вам еще не надоели», - пошутил Олег Верняев, добавив, что, безусловно, рад в очередной раз получить эту высокую награду НОК.

Екатерина Кривая призналась: «Для меня было приятной неожиданностью звание лучшей спортсменки месяца в Украине. Вдвойне приятнее получать ее в компании Олимпийского чемпиона Олега Верняева. Это было моей мечтой».