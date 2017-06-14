Сборная Украины выиграла бронзу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Киеве

Украинский дуэт в составе Валерии Люлько и Софии Лыскун завоевал бронзу на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.

Украинки заняли третье место в синхронных прыжках с вышки, завершив выступление с результатом 288,96 балла.

Чемпионками Европы стали представительницы Великобритании Руби Бауэр и Фиби Бэнкс, которые завоевали золото, набрав 299,19 очка.

Серебряные медали у россиянок Юлии Тимошининой и Валерии Беловой - 297.00.

Бронзовая медаль Валерии Люлько и Софии Лыскун - уже третья награда сборной Укрины на домашнем чемпионате Европы.

Напомним, в первый день в командных соревнованиях серебро нашей команде принес дуэт Виктории Кесарь и Александра Горшковозова. А во вторник в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина Станислав Олиферчик и та Виктория Кесарь также стали вторыми.

Сегодня во дворце "Лико" состоится также мужской финал на метровом трамплине.