Всемирные Игры-2017 в Польше побьют рекорд по количеству участников и стран

С 20-го по 30 июля в Польше состоятся Всемирные Игры - крупнейшие соревнования планеты по неолимпийским видам спорта, которые будут проходить уже в десятый раз.

Подготовка к Играм на финишной прямой. Как сообщает официальный сайт турнира, процесс лицензирования атлетов завершился. Всего на Всемирных Играх примут участие рекордное количество спортсменов - 3 251, которые представляют рекордное для этих соревнований количество стран - 111. Турниры состоятся в 31 виде спорта.

Как сообщает Спортивный комитет Украины, украинская сборная насчитывает 76 спортсменов, представляющих 19 видов спорта, среди которых каратэ, пауэрлифтинг, джиу-джитсу, подводный спорт, тайландский бокс, сквош, парашютный спорт и другие.

Наибольшее представительство спортсменов - в сборной Польши, которая является хозяином этих соревнований, - 218 атлетов. Вторая по величине делегация из Франции – 193 спортсмена. Следующими идут итальянцы – 167 атлетов в сборной. Наибольшей сборной из стран неевропейского сообщества является команда США – 125 спортсменов.