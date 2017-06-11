Сборная Украины по волейболу обыграла Венгрию в матче Евролиги

В Ивано-Франковске завершился матч 3-го тура волейбольной Евролиги, в котором сборная Украины одержала победу над сборной Венгрии, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Матч продолжался почти два часа - 1 час 56 минут.

Команда Венгрии лучше провела первую партию и праздновала в ней успех - 25:21. Но затем украинская сборная перехватила инициативу и была неудержима - 25:19, 25:16, 25:22.

Вновь самым результативным игроком встречи стал игрок сборной Украины Василий Тупчий, набравший 20 очков.

В другом матче сегодняшнего дня Израиль неожиданно переиграл Данию - 3:1.

Таким образом, сборная Украины выиграла в Ивано-Франковске 2 встречи (с Израилем и Венгрией) и проиграла 1 поединок (сборной Дании).

Второй тур с участием этих же четырех команд пройдет с 16-го по 18 июня в Венгрии.