Латвийка с украинскими корнями выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису

В Париже завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде, в котором Елена Остапенко из Латвии обыграла Симону Халеп из Румынии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

За почти два часа (1 час 59 минут) Остапенко выполнила 3 эйса против 0 у соперницы, выиграла 57 процентов мячей на первой подаче (73) и реализовала 8 из 19 брейк-поинтов (6/26). Всего латвийка выиграла 102 розыгрыша мяча против 94 у соперницы.

20-летняя теннисистка до этого выиграла 7 турниров под эгидой ITF (вторая по значимости серия), но ни одного - WTA.

Известно, что родная бабушка Елены Остапенко живет в Запорожье, а отец выступал за футбольный клуб "Металлург".