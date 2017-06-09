Мужская сборная Украины по волейболу выиграла первый матч Евролиги у Израиля

В Ивано-Франковске завершился матч первого тура волейбольной Евролиги среди мужских национальных сборных, в котором сборная Украины легко обыграла команду Израиля, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:0.

Украинцы с трудом выиграли первую партию (25:22), но не позволили сопернику набрать более 20 очков во втором и третьем сетах, добыв уверенные победы - 25:20 и 25:19.

Самым результативным игроком матча стал Василий Тупчий, на счету которого 18 очков (7 брейк-поинтов). У Олега Плотницкого 14 очков.

В другом матче дня турнира в Ивано-Франковске команда Дании обыграла сборную Венгрии также со счетом 3:0.

В субботу-воскресенье игроки сборной Украины также проведут матчи с командами Дании и Венгрии.