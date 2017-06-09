Украинец Омельчук выиграл на этапе Кубка мира по стрельбе
14:23, 09 июня 2017Другое
126
Наш сопртсмен победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров.
Омельчук выиграл на этапе Кубка мира / issf-sports.org
В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе, где украинец Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец выиграл квалификацию и победил в финале с результатом 230,4 очка, опередив на 1,9 очка турка Юсуфа Дикеча. Тройку призеров замкнул серб Дамир Микеч (205,5).
Виктор Банкин с 3-м результатом в квалификации вышел в финал, где занял восьмое место (107,3 балла). Андрей Склярук завершил выступление в квалификации на 47-м месте.
Этап Кубка мира в Азербайджане проходит с 6 по 14 июня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter