Олимпийская чемпионка Харлан возглавит сборную Украины на чемпионате Европы по фехтованию
Турнир пройдет с 12 по 17 июня в столице Грузии.
Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию обнародовал состав команды на чемпионат Европы, который возглавит Олимпийская чемпионка Ольга Харлан сообщается в Facebook Национальной федерации фехтования Украины.
В частности, на европейском первенстве выступит одна из самых титулованных украинских фехтоваьщиц, олимпийская чемпионка Пеикна-2008 Ольга Харлан. А вот ее пратнеры по серебрянной команде Рио-2016Алина Комащук, Елена Кравацкая и Елена Воронина восстанавливаются после травм.
Также, в составе команды пятеро новичков: Владимир Станкевич (шпага), Богдан Платонов (сабля), Дмитрий Чучукало (рапира), Елена Прокуда (сабля) и Юлия Бакастова (сабля).
Полностью состав сборной выглядит таким образом:
Рапира (мужская):
Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Клод Юнес, Андрей Погребняк
Сабля (мужская):
Андрей Ягодка, Дмитрий Пундик, Богдан Платонов, Алексей Стаценко
Сабля (женская):
Ольга Харлан, Ольга Жовнир, Юлия Бакастова, Елена Прокуда
Шпага (мужская):
Анатолий Герей, Максим Хворост, Богдан Никишин, Владимир Станкевич
Шпага (женская):
Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова
Чемпионат Европы пройдет в Тбилиси (Грузия) с 12 по 17 июня.