Сборная Украины по гандболу начинает подготовку к решающим матчам отбора Евро-2018

3-го июня на базе в Конча-Заспе мужская сборная Украины начнет подготовительный сбор к отборочным играм на чемпионат Европы-2018 против Македонии и Исландии, сообщает Федерация гандбола Украины.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Вадим Бражник («Татран», Словакия), Игорь Чуприна («Татран», Словакия), Александр Попов (ZTR)

Левые крайние: Евгений Жук («Мотор»), Захар Денисов («Мотор»),

Правые крайние: Андрей Акименко (ZTR), Эдуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАС)

Левые полусредние: Станислав Жуков («Мотор»), Вячеслав Садовой («Эгер», Венгрия), Дмитрий Горига (ЗНТУ-ЗАС).

Правые полусредние: Максим Бегаль (Taşova, Турция), Евгений Буйненко («Мотор»).

Линейные: Александр Шевелев («Мотор»), Роман Северин (ZTR), Иван Бурзак (ZTR).

Разыгрывающие: Александр Тильте (ZTR), Геннадий Кучер, Александр Южбабенко (Taşova, Турция).

В рамках подготовки сборная Украины 8-9 июня проведет два контрольных матча в Минске против сборной Беларуси.

За два тура до финиша все команды 4-й отборочной группы имеют по две победы и по два поражения - 4 очка. Сборная Украины выиграла домашние матчи у сборных Исландии и Чехии. На чемпионат Европы-2018 выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы, а также одна третья команда - лучшая по турнирным показателям. При определении лучшей третьей команды будут учитываться только матчи, которые были сыграны против первой и второй команд группы.

Украинцы пока занимают последнее место в группе из-за плохой разницы забитых-пропущенных мячей - 99-107 (-8). У Чехии этот показатель составляет "+10", Македонии - "+3", Исландии - "-5".

Расписание матчей:

5 тур

14 июня Чехия - Исландия

15 июня Украина - Македония (Суммы. Начало 19.00, Спортивный манеж, ул. Прокофьева, 18)

6 тур

18 июня Исландия - Украина

18 июня Македония - Чехия