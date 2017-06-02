Украинка Семенова стала победительницей легкоатлетического турнира во Франции

Украинка Наталья Семенова стала победительницей соревнований по метанию диска на международном легкоатлетическом турнире Meeting International de Montreuil, который состоялся во Франции, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Семенова победила с результатом 60,97 м, оставив позади хозяйку и фаворитку соревнований француженку Мелину Робер-Мишо (59,81 м). Лучшей в исполнении украинки была вторая попытка.

Марина Килипко заняла третье место по прыжкам с шестом, лишь по попыткам уступив серебряному призеру из Венесуэлі Робейлис Пейнадо. Обе спортсменки преодолели 4,55 м: Пейнадо сделала это с первой попытки, а Килипко – с третьей.

Олеся Повх финишировала четвертой на дистанции 100 метров (11,34 с). Такая же позиция у Натальи Прищепы в беге на 800 метров (2.02,26 мин), где роль пейсмейкера исполнила еще одна украинка Елена Жушман.

В секторе для прыжков в длину выступали две украинки. Анна Венгрус стала пятой (6,10 м), а Анна Лунева заняла шестое место (6,07 м).