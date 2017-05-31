Женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч отборочного турнира ЧМ

В Баку завершился матч второго тура отборочного турнира Чемпионата мира по волейболу среди женских команд, в котором сборная Украины проиграла команде Азербайджана, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки проиграли матч в трех партиях - 0:3.

В первых двух партиях украинки набрали по 17 очков, в третьей - 21, чего также не хватило для успеха в матче в целом - 17:25, 17:25 и 21:25.

Ранее, в первом матче, сборная Украины одолела команду Израиля со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, соперницами украинской команды на этом турнире также будут сборные Дании Нидерландов и Норвегии.

Лучшая команда турнира напрямую выходит в финальную часть ЧМ, а команда, занявшая 2-е место - в плей-офф отбора ЧМ-2017.