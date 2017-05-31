СМИ назвали возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах
Также, МОК рассматривает такой вариант, при котором город, не ставший столицей Олимпиады в 2024 году, примет ее у себя в 2028 году.
Летние Олимпийские игры в 2024 году, скорее всего, пройдут в Париже. Спустя четыре года столицей Олимпиады может стать Лос-Анджелес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса, передает РБК.
По их данным, сейчас Международный олимпийский комитет ведет переговоры на этот счет. Пока оба города являются претендентами на проведение Игр в 2024 году. Однако МОК рассматривает такой вариант, при котором город, не ставший столицей Олимпиады в 2024 году, примет ее у себя в 2028 году.
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По словам источника, все договоренности почти достигнуты, теперь все зависит от Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США. Для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет «финансово целесообразно и полезно», хотя они ставили основной задачей проведение Олимпиады через семь лет.
По данным собеседников издания, обсуждение столицы крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось после того, как глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем олимпийского комитета США Ларри Пробстом.
«Им обоим Бах дал понять: для него крайне важно, чтобы Лос-Анджелес согласился на условия сделки», — пишет газета.
Бах также заявил, что МОК убежден в целесообразности отсрочить на четыре года принятие Олимпиады в Лос-Анджелесе, и это пойдет на пользу и городу, и олимпийскому комитету США, передает WSJ.
Пресс-секретарь кампании по проведению Игр в Париже в 2024 году заявил, что «всегда было ясно, что наша заявка может быть рассмотрена для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году. Мы построили нашу кампанию с полной общественной и политической поддержкой».
Пресс-секретарь олимпийской кампании в Лос-Анджелесе заявил, что организаторы по-прежнему рассматривают этот город в качестве хозяина летних Игр именно в 2024 году.
Заявки на проведения летних Олимпийских игр подали, кроме Парижа и Лос-Анджелеса, подали Гамбург, Будапешт и Бостон. Однако впоследствии эти города отозвали заявки. Выборы столицы Олимпиады в 2024 году пройдет в сентябре на 130-й сессии МОК. Заявки на проведения Игр в 2028 пока не подавались.