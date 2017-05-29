Херсонский «Продексим» стал чемпионом Украины по футзалу.

В четвертом матче «золотой» серии плей-офф Экстра-лиги херсонский клуб выиграл у львовской «Энергии» со счетом 2:1. Эта победа стала для херсонцев третьей в серии, а следовательно – чемпионской, сообщает официальный сайт Ассоциации футзала Украины.

Победа подопечным Игоря Москвичева далась тяжело. У «Энергии» на протяжении первого тайма было очень много моментов для того, чтобы забить, но, как и накануне, отлично в воротах «Продексима» играл Кирилл Ципун.

У «Продексима» было немного моментов, но они были очень опасными, и Владимиру Кардашу в некоторых эпизодах приходилось спасать свои ворота. Однако, на 19-й минуте он спасти не смог. К тому же – дважды. Сначала после розыгрыша углового отличился Максим Бессалов, а через несколько мгновений Виталий Киселев дальним ударом сделал счет 2:0 в пользу гостей.

Во втором тайме «энергетики» бросили все силы, чтобы отыграться. Но в то же время они едва не пропустили третий мяч в свои ворота, когда Михаил Волянюк выходил на ударную позицию, но не смог переиграть Кардаша. После экватора второго тайма «Энергии» все же удалось отквитать один мяч усилиями Виталия Танского. На тот момент «энергетики» уже играли с пятым полевым игроком, и после забитого гола они продолжали искать счастья, играя в формате 5х4.

Однако, сравнять счет подопечным Валерия Легчанова не удавалось. «Продексим» смог выдержать натиск галичан, и финальная сирена зафиксировала победу херсонской команды со счетом 2:1. Это означало, что «Продексим» - чемпион Украины сезона 2016/2017 годов.

«Энергия» (Львов) – «Продексим» (Херсон) – 1:2

Счет в серии – 1:3