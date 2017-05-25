Один из сильнейших теннисистов мира Джокович взял себе в тренеры звезду 90-х Агасси

Второй номер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Новак Джокович объявил о назначении своим тренером знаменитого в прошлом американца Андре Агасси, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Джокович вдохновился после разговора с Агасси и уверен, что тот поможет ему стать лучше.

«За последние две недели я разговаривал по телефону со многими бывшими лучшими игроками. Меня интересовали разные мнения о жизни теннисиста. В конце концов, меня устроила связь с Агасси. Во-первых, у нас схожий стиль игры, и я вдохновлялся им. Думаю, это поможет. Тем более, Андре пережил опыт, подобный моему, когда после доминирования покинул топ-100. Но он вернулся на первую строку. Он знает путь, как стать сильнее, чем раньше. У него была большая харизма, но он оставался скромным»

В нынешнем сезоне сербский теннисист во второй раз меняет состав своей команды. Джокович прекратил сотрудничество с главным тренером Марьяном Вайдой, тренером по фитнесу Гебрхардом Филом-Гричем, физиотерапевтом Мильяном Амановичем.

В конце 2016 года серб расстался со своим наставником еще одним бывшим знаменитым тренером немцем Борисом Беккером после трех лет совместной работы.