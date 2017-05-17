Украинка Элина Свитолина пробилась в третий раунд престижного теннисного турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в столице Италии вышла в третий раунд турнира престижной категории WTA Premier 5 с призовым фондом 3 076 495 евро. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Свитолина, находящаяся в статусе 11-го номера рейтинга WTA, начала соревнования со второго раунда, и ее первой соперницей стала француженка Элизе Корне - 42-й номер рейтинга WTA.

Украинка победила в двух сетах - 6:4, 7:6 (13:11). Особенно упорной была борьба во второй партии, которая завершилась тай-брейком. Вначале Свитолина отыгралась со счета 2:4, затем Корне не реализовала пять сет-болов, и в конце концов Элина дожала свою оппонентку. Матч длился 2 часа 22 минуты.

В третьем туре Свитолина сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель, занимающей 60-ю строчку в мировом рейтинге. Она обыграла во втором туре китаянку Вонг.

Сегодня в рамках второго круга в Риме еще одна украинка Леся Цуренко сыграет с американкой Венус Уильямс.