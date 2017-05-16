Сборная Украины по художественной гимнастике стартует в Будапеште на чемпионате Европы
16:29, 16 мая 2017Другое
281
Стал известен состав украинской команды на соревнованиях с 19-го по 21 мая.
Сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы / ukraine-rg.com.ua
19 мая в Будапеште стартует европейское первенство по художественной гимнастике.
Программа соревнований включает в себя индивидуальные выступления взрослых граций и соревнования в групповых упражнениях среди юниорок.
В венгерской столице Украину представят Виктория Мазур, Елена Дьяченко и Ева Мелещук. Об этом сообщает официальный сайт НОК.
Юниорская сборная будет представлена следующим составом: Влада Никольченко, Алина Сидак, Татьяна Довженко, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук.
Соревнования продлятся до 21 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter