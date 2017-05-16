Сборная Украины по художественной гимнастике стартует в Будапеште на чемпионате Европы

19 мая в Будапеште стартует европейское первенство по художественной гимнастике.

Программа соревнований включает в себя индивидуальные выступления взрослых граций и соревнования в групповых упражнениях среди юниорок.

В венгерской столице Украину представят Виктория Мазур, Елена Дьяченко и Ева Мелещук. Об этом сообщает официальный сайт НОК.

Юниорская сборная будет представлена следующим составом: Влада Никольченко, Алина Сидак, Татьяна Довженко, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук.

Соревнования продлятся до 21 мая.