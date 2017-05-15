3 июня в Киеве состоится Олимпийский день

3-го июня в Киеве будет проходить праздник спорта - Олимпийский день, который традиционно посвящен основанию Международного Олимпийского Комитета (23 июня 1894 года), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Всем сторонникам здорового образа жизни НОК назначает встречу на главной спортивной арене столицы – НСК «Олимпийский».

Поскольку Олимпийский день – это семейный праздник спорта, то каждый сможет найти себе занятие по душе и почувствовать себя настоящим олимпийцем.

Кроме традиционного символического забега с участием Олимпийских чемпионов и призеров, звезд шоу-бизнеса и всех желающих, пройдут различные спортивные активности, конкурсы и викторины.

Участников ждет много позитива, хорошего настроения и олимпийских подарков, а еще возможность встретиться со своим спортивным кумиром.

Подобные культурно-спортивные мероприятия с мая по июнь пройдут по всей стране и охватят все регионы Украины: областные центры, города, поселки, детские лагеря и тому подобное.